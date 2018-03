Igor Tudor: Terim'in gölgesini hissettim

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe - Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarını izleyen Igor Tudor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın derbiden aldığı 1 puanın önemli olduğunu belirten Tudor, "Sene sonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını içten diliyorum" dedi. İşte Tudor'un açıklamaları.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Buraya gelmemin en büyük sebebi arkadaşları görmek, baklava - kebap yiyp iki büyük maçı izlemek istememdi. Çok özlemişim.



"ARDA'NIN G.SARAY'A GELME İHTİMALİ VARDI"

"Arda ile konuşuyorduk. Bir dönem Galatasaray'a gelme ihtimali vardı. Ancak kulüp transferi tamamlamama kararı aldı. Bu konuda bana da pek danışmadılar."



"SNEIJDER BEN GELMEDEN ÖNCE GÖNDERİLDİ"

"Kulüp ben gelmeden Sneijder'in gönderilmesi kararını almıştı. Galatasaray yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder'i düşünmüyordu. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcu, bunu söyleyebilirim. Bu kulübün kararıydı. "







"FATİH TERİM'İN GÖLGESİNİ HİSSETTİM"

Igor Tudor, "Çalıştığın dönemde Fatih Terim'in baskısını hissettiniz mi" şeklindeki soruya ilginç bir cevap verdi. Hırvat teknik adam, "Tabii ki her yerdeydi. Gölgesini hissetim. Bir tek aramadığı kalmıştı. Şaka yapıyorum tabii ki. Bu normal bir şeydi" cevabını verdi.



"BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI DERBİDEN DAHA İYİYDİ"

Tipik bir derbi oldu. Savaşın, mücadelenin olduğu enerjinin sarf edildiği bir maç oldu. Benim ve Galatasray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi.Başakşehir iyiydi ve iki maçı kıyaslarsam, Başakşehir - Beşiktaş maçını futbol anlamında daha iyi buldum. Beşiktaş'ı yorgun gördüm biraz. O oyuncular gelirken, ben de oradaydım. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen, bence Galatasaray bunu avantajlı kullanacak.



"G.SARAY'DAKİ TEK HATAM..."

Başakşehir maçına çift forvet çıkmamız hataydı. Bunu kabul ederim. Bunun dışında bence bir tuhaflık yapmadık.

"BANA G.SARAY'A GİTME DEDİLER"

Galatasaray'a gelme durumu olduğunda herkes gitmememi söyledi. Çok sıkıntılı olduğunu ve gitmenin yanlış olduğu söylediler. Herkes soyunma odasındaki durumu, kötü durumu biliyordu. Ben biraz aslında temizleme görevine geldim.



"HER ŞEY ORGANİZE EDİLMİŞTİ"

Başakşehir mağlubiyetinden sonra Florya'da yaşananlara vurgu yapan Tudor şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray'a geldiğimizde sorunları çözmeye çalıştık. Bazılarını çözemedik ama transfer döneminde bunları atlatmış olduk. Ben gönderilmeden önce taraftarlar benim ismimi haykırıyordu. Taraftarlar ile sorunum yoktu. Neden sorunum olsun? Başakşehir maçından sonra Florya'ya gelip beni protesto eden 200 kişiyi ben taraftar olarak görmüyorum. Benim için ilginç bir durumdu. Sezona fantastik bir giriş yapmıştık. Başakşehir yenilgisinden sonra her şey organize edilmiş gibiydi. Bana karşı bir şeyler söyleyip, Fatih Terim'i istiyorlardı. Ertesi gün Florya'da her yerde Fatih Terim'in fotoğrafını gördüm. Juventus'ta bu durumları yaşadım. Başkana, futbolcuya, teknik direktöre tepki gösterilirdi. O gün ben Galatasaray'dan gönderileceğimi anladım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KOVULDUĞUMA İNANAMADILAR"

16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir.

"G.SARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI DİLİYORUM"

Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum.Galatasaray'ın maçlarını gittikten sonra fazla takip etmedim, biraz olayın dışında kaldım, kendime zaman ayırdım. Ben bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum.