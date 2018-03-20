Aslan'ın gizli planı! İşte Terim'in istediği yıldız – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Aslan'ın gizli planı! İşte Terim'in istediği yıldız

    Aslan'ın gizli planı! İşte Terim'in istediği yıldız

    Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 06:37
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