Hisseden yapar – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Hisseden yapar

    Hisseden yapar

    Fenerbahçe maçında kaçan golün ardından büyük tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

    Kadıköy'de son dakikada Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı golün ardından yere atlayan , "Gol kaçırdık, tepkimizi verdik. Dünyada bunun örnekleri var. Mourinho da yapmıştı. Bunları maçı hissederek yaşayan biri yapabilir. Büyütmek yersiz. Biz için her şeyi yaşadık" dedi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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