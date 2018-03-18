Trabzon'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da sarı kart gören Onazi, 27. haftada oynanacak olan Galatasay maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor bugün ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıyasıya bir rekabet halinde geçen mücadele 1-1 tamamlandı. Maçın 61 dakikasında Malatyalı futbolcuya faul yapan Nijaryalı orta saha oyuncusu Onazi sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde yıldız isim oynayamayacak.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:01
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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