Trabzon'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Trabzon'a maçı öncesi kötü haber!

    Trabzon'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

    Spor Toto 'in 26. haftasında Evkur ile karşılaşan 'da sarı kart gören Onazi, 27. haftada oynanacak olan Galatasay maçında cezalı duruma düştü.

    bugün ligin yeni ekiplerinden Evkur ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıyasıya bir rekabet halinde geçen mücadele 1-1 tamamlandı. Maçın 61 dakikasında Malatyalı futbolcuya faul yapan Nijaryalı orta saha oyuncusu Onazi sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

    'in 27. haftasında oynanacak olan derbisinde yıldız isim oynayamayacak.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:01
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