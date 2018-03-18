Derbi hasreti sürüyor – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Derbi hasreti sürüyor

    Derbi hasreti sürüyor

    G.Saray, ’de üst üste 11. derbisinde de kazanamadı. Son galibiyet 2015’te

    'in 26. haftasında ile golsüz berabere kalan 'ın derbi hasreti 11 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, ligde Fenerbahçe ve ile oynadığı son 11 derbi maçında sahadan gülen taraf olarak ayrılamazken, bu maçlarda 6 yenilgi ve 5 beraberlik elde etti. Cimbom, ligde son derbi galibiyetini, 2014-15 sezonunun 33. haftasında yönetiminde Beşiktaş'a karşı (2-0) elde etmiş ve sezonu şampiyon tamamlamıştı. Sarı kırmızılılar bu süreçte Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, birinde berabere kaldı. Fenerbahçe'ye karşı ise 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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