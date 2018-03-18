Aslan’ın 7. beraberliği – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Aslan’ın 7. beraberliği

    Aslan’ın 7. beraberliği

    , 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple 'de 22. kez karşılaştı.

    , 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple 'de 22. kez karşılaştı. Sarı- kırmızılı takım, 3'ü , 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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