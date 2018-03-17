KONSANTRASYON! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    KONSANTRASYON!

    KONSANTRASYON!

    Takımın bugünkü programı belli oldu. Oyuncular 07.30’da kalkacak Kahvaltı sonrası Terim, ’e hareket öncesi konuşma yapacak

    Derbi için kampa giren 'ın bugünkü programı da belli oldu. Sabah 07.30'da uyanacak takım 08.00'de kahvaltıya oturacak. Protein ağırlıklı beslenmeden sonra bir toplantı yapacak; ardından futbolculara serbest zaman verecek. Fakat oyuncular bu sürede mümkün olduğunca telefon, laptop veya tabletlerden uzak duracak ve dışarıyla bağlantı kesilecek. 12:30'da 13:00 arası öğle yemeği yenecek. Bu menüde beyaz et tercih edilecek. Yemek sonrası futbolculara kısa bir öğle uykusu süresi tanınacak ardından 'kahvaltı molası' olarak da adlandırılan bisküvi ya da kek şeklinde maç öncesi yemek yenecek. Ve ardından takım yola çıkacak.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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