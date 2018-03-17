Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, dev derbi sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis: "Maalesef bu maçta da kendi evimizdeki maçta da gol çıkmadı. Bu tarz maçlarda gol olmasını isteriz ama olmadı. Galatasaray'ın ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Artık büyük maçlarda daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray var."
Fransız golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga ile önemli pozisyonlarımız vardı ama Tanrı, bugün bizim gol atmamızı istemedi."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
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En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
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En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Gomis'ten Tudor'a taş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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