Gomis'ten Tudor'a taş!

Gomis: "Maalesef bu maçta da kendi evimizdeki maçta da gol çıkmadı. Bu tarz maçlarda gol olmasını isteriz ama olmadı. Galatasaray'ın ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Artık büyük maçlarda daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray var."

Fransız golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga ile önemli pozisyonlarımız vardı ama Tanrı, bugün bizim gol atmamızı istemedi."