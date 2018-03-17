Gomis'ten Tudor'a taş! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'ten 'a taş!

    Gomis'ten Tudor'a taş!

    'ın Fransız yıldızı Bafetimbi , dev derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

    : "Maalesef bu maçta da kendi evimizdeki maçta da gol çıkmadı. Bu tarz maçlarda gol olmasını isteriz ama olmadı. 'ın ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Artık büyük maçlarda daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray var."

    Fransız golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga ile önemli pozisyonlarımız vardı ama Tanrı, bugün bizim gol atmamızı istemedi."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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