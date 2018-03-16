Uğur deneyecek mi? – Fotomaç – 16 Mart 2018
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HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
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    deneyecek mi?

    <a href="/index/ugur?id=de118b75-725f-4cab-9218-9782e9aacb19" class="" rel="tag">Uğur</a> deneyecek mi?

    Cimbom, 1990'lı yıllarda da 'yi 'de yenememe sıkıntısı yaşamış, hasrete 1998 yazında TSYD Kupası'nda oynanan maçla son vermişti.

    Cimbom, 1990'lı yıllarda da 'yi 'de yenememe sıkıntısı yaşamış, hasrete 1998 yazında TSYD Kupası'nda oynanan maçla son vermişti. Sarıkırmızılılar o gün 'e değişiklik olsun diye otobüs yerine Bakırköy'den tekne ile gitti. işe yaradı ve maçı 4-1 kazandı. Yine bir denemesi olup olmayacağı merak konusu...
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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