Nagatomo transferle ilgili konuştu

Inter'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Nagatomo, Galatasaray tercihi hakkında açıklamalar yaptı. Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer almak istediğini belirten Nagatomo, "Dünya Kupası'na katılmam için sürekli oynayabileceğim bir takımda olmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Inter çalıştırıcısı Spaletti ve yöneticilerle görüşerek buna çözüm bulduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu Galatasaray'a transferini böyle aktardı.

"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

Galatasaray'da performansıyla beğeni toplayan ve son 2 maçta 2 asist yapan Nagatomo, "Fatih Terim ve taraftarlar beni harika karşıladı. Şampiyon olmak istiyoruz. Geleceğim hakkında sonra düşüneceğim" diye konuştu.





"INTER HAYRANIYIM"

Galatasaray'la şampiyonluğa odaklandığını belirten Nagatomo, daha sonrakİ hedefinin ise Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu belirtti. Nagatomo, Inter'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyu ise "Bunu Dünya Kupası'ndan sonra düşüneceğim. Inter'e dönmeyi memnuniyetle karşılarım. Ben bir Nerazurri hayranıyım ve burada kalmak istiyorum" diye yanıtladı.



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