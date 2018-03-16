Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Galatasaray'ın formda golcüsü Bafetimbi Gomis, Didier Deschamps'ın hazırlık maçları için açıkladığı Fransa Milli Takım kadrosunda kendine yer bulamadı
Galatasaray forması ile 24 maçta 25 gole ulaşan Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağırılmadı.
Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tüm futbolculardan daha fazla gol atan Bafetimbi Gomis, yine Fransa aday kadrosuna davet edilmedi.
Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder ise ilk kez A Milli olma şansı kazandı.
İşte Fransa Milli Takımı kadrosu:
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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