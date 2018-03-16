Cimbom’dan yeni kombine – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Cimbom’dan yeni kombine

    Cimbom’dan yeni kombine

    Süper Ligde şampiyonluğa koşan , sahasında oynayacağı son 5 maç için toplu bilet çıkardı.

    Süper Ligde şampiyonluğa koşan , sahasında oynayacağı son 5 maç için toplu bilet çıkardı. Stadyumu'ndaki Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile 'ndaki Akhisarspor maçlarını kapsayan 5'li paketler 350 'den başlayıp, 2600 TL'ye kadar çıkıyor. Avantajlı 5'li paketi sarı-kırmızılı taraftarlar, Beyoğlu GS Store, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig çağrı merkezinden satın alabilecekler. Biletlerin genel satışı dün başladı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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