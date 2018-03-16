Cimbom’dan yeni kombine

Süper Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, sahasında oynayacağı son 5 maç için toplu bilet çıkardı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçlarını kapsayan 5'li paketler 350 TL'den başlayıp, 2600 TL'ye kadar çıkıyor. Avantajlı 5'li paketi sarı-kırmızılı taraftarlar, Beyoğlu GS Store, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig çağrı merkezinden satın alabilecekler. Biletlerin genel satışı dün başladı.