Cimbom’dan yeni kombine
Süper Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, sahasında oynayacağı son 5 maç için toplu bilet çıkardı.
Süper Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, sahasında oynayacağı son 5 maç için toplu bilet çıkardı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçlarını kapsayan 5'li paketler 350 TL'den başlayıp, 2600 TL'ye kadar çıkıyor. Avantajlı 5'li paketi sarı-kırmızılı taraftarlar, Beyoğlu GS Store, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig çağrı merkezinden satın alabilecekler. Biletlerin genel satışı dün başladı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Cimbom’dan yeni kombine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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