Antonio Conte G.Saray'ın gözdesine talip oldu
Galatasaray'ın uzun bir süredir ilgilendiği Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgili İngiliz basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Adı uzun bir süredir Galatasaray'la anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak Rai televizyonu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Inter'le anlaştığını duyurmuştu.
Ada basınından The Sun ise futbolcuyla ilgili olarak yaptığı özel haberde Asamoah'a talip olan kulüpler arasında eski hocası Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'nin de olduğunu duyurdu.
2012'de Juventus'a transfer olan Ganalı yıldızı o dönem Torino devine transfer eden isim de şu an Chelsea'nin başında olan Conte'ydi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:59
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Antonio Conte G.Saray'ın gözdesine talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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