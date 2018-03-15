Antonio Conte G.Saray'ın gözdesine talip oldu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    G.Saray'ın gözdesine talip oldu

    <a href="/index/antonio-conte?id=a9d644ff-daf1-499a-98a8-80fc545f2077" class="" rel="tag">Antonio Conte</a> G.Saray'ın gözdesine talip oldu

    Galatasaray'ın uzun bir süredir ilgilendiği Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgili İngiliz basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Adı uzun bir süredir Galatasaray'la anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

    Son olarak Rai televizyonu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Inter'le anlaştığını duyurmuştu.

    Ada basınından ise futbolcuyla ilgili olarak yaptığı özel haberde Asamoah'a talip olan kulüpler arasında eski hocası 'nin çalıştırdığı Chelsea'nin de olduğunu duyurdu.

    2012'de Juventus'a transfer olan Ganalı yıldızı o dönem Torino devine transfer eden isim de şu an Chelsea'nin başında olan Conte'ydi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:59
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