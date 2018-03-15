Adı uzun bir süredir Galatasaray'la anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Rai televizyonu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Inter'le anlaştığını duyurmuştu.

Ada basınından The Sun ise futbolcuyla ilgili olarak yaptığı özel haberde Asamoah'a talip olan kulüpler arasında eski hocası Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'nin de olduğunu duyurdu.

2012'de Juventus'a transfer olan Ganalı yıldızı o dönem Torino devine transfer eden isim de şu an Chelsea'nin başında olan Conte'ydi.