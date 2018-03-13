G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan çalışmayla başladığı bildirildi. Daha sonra sahaya inen sarı-kırmızılı futbolcuların dinamik ısınmanın ardından 8'e 4 dar alan oyun oynadığı kaydedildi. İdmanın ana bölümde sınırlı alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.