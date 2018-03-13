G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı

    G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı

    Futbol Takımı, 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan çalışmayla başladığı bildirildi. Daha sonra sahaya inen sarı-kırmızılı futbolcuların dinamik ısınmanın ardından 8'e 4 dar alan oyun oynadığı kaydedildi. İdmanın ana bölümde sınırlı alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.

    , derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:57
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