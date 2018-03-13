G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan çalışmayla başladığı bildirildi. Daha sonra sahaya inen sarı-kırmızılı futbolcuların dinamik ısınmanın ardından 8'e 4 dar alan oyun oynadığı kaydedildi. İdmanın ana bölümde sınırlı alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:57
-
G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
gsli ben her kadıköy deki maçlarda kendime bir hafta istirahat veriyorum hep o maçlara -3 olarak bakıyorum malesef acı gerçek
-
Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 21
Yorum
şans onlardan yana yine yenilecez boşverin iyi futbol olsun germeye gerek yok ortamı yenersek sevinirim yenilirsek başka bahara derim
-
Necati Ateş, derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti
Toplam 1
Yorum
N0_Name Yönetici ve futbolcularımızın ortamı gerecek şeylerden uzak durması lazım. Çünkü gerilimden Fb kârlı çıkar hele ki evinde oynasa.
G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.