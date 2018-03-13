G.Saray bitti demeden bitmez
MUHTEŞEM DÖNÜŞLER
Lig-Bursa-G.Saray 1-0'dan 1-2
Lig-G.Saray-Akhisar 0-2'den 4-2
Lig-G.Saray- Göztepe 0-1'den 3-1
Lig-G.Saray-Konya 0-1'den 2-1
Kupa-Akhisar-G.Saray 1-0'dan 1-2
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:30
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
G.Saray bitti demeden bitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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