G.Saray bitti demeden bitmez – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    G.Saray bitti demeden bitmez

    G.Saray bitti demeden bitmez
    bu sezon maçı ile birlikte biri kupada, geriye düştüğü 5 karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmasını bildi. Bu maçların üçünde , ikisinde ise İgor Tudor takımın başındaydı. Cimbom, Akhisar, ve Konya maçlarını evinde, Bursa ve kupadaki Akhisar maçını ise deplasmanda çevirmeyi başardı. Bu arada Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamadı.

    MUHTEŞEM DÖNÜŞLER
    Lig-Bursa-G.Saray 1-0'dan 1-2
    Lig-G.Saray-Akhisar 0-2'den 4-2
    Lig-G.Saray- Göztepe 0-1'den 3-1
    Lig-G.Saray-Konya 0-1'den 2-1

    Kupa-Akhisar-G.Saray 1-0'dan 1-2
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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