Sinan Gümüş’se galibiyet altın – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’se galibiyet altın

    Sinan Gümüş’se galibiyet altın
    'e asist yapan, ardından da galibiyet golünü ağlara bırakan , maçına damga vuran isim oldu. Bu sezon kupada attığı gollerle adından söz ettiren genç yıldız, başarısını 'e de atışı. Forma giydiği son 2 maçta 3 gole doğrudan katkı yaptı (2 gol ve 1 asist).
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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