Aynı 11'le devam – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Aynı 11'le devam

    Aynı 11'le devam
    , ligde son oynanan ve 7-0 kazanılan müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Ön liberoda ile ikilisi yer aldı. İyileşen yine yedek soyundu. Sağ bekte Mariano forma giydi. Hücum hattında Rodrigues, Feghouli, ve oynadı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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