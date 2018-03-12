Asamoah transferi bitti! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Asamoah transferi bitti!

    Asamoah transferi bitti!

    'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu 'un sol beki 'la ilgili basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Devre arasında sol bek mevkisini Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo ile güçlendiren , uzun süredir 'ta forma giyen ile de ilgileniyordu. 29 yaşındaki Ganalı sol bek oyuncusuyla ilgili medyasından Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

    Rai 2 televizyonunda yayınlanan "Il Sabato della DS" programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı oyuncunun Inter'le anlaştığı ifade edildi. İddiaya göre Inter, Asamoah ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve oyuncuya toplamda 9 milyon Euro net ücret ödeyecek.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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