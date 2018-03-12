Asamoah transferi bitti!
Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'la ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Devre arasında sol bek mevkisini Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo ile güçlendiren Galatasaray, uzun süredir Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah ile de ilgileniyordu. 29 yaşındaki Ganalı sol bek oyuncusuyla ilgili İtalyan medyasından Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Rai 2 televizyonunda yayınlanan "Il Sabato della DS" programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı oyuncunun Inter'le anlaştığı ifade edildi. İddiaya göre Inter, Asamoah ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve oyuncuya toplamda 9 milyon Euro net ücret ödeyecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
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"Hocam girmeden önce bana dedi ki..."
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Yorum
ŞAMPİYON TAKIMIN BİR PARÇASI OL SİNAN GÜMÜŞ. DEVAM HOCAN SANA DOĞRULARI SÖYLEMİŞ SİNAN GÜMÜŞ. BUNDAN SONRA BUNDAN KÖTÜ OLAMAZSIN. OLURSAN F. HOCA SENİ TAKIMDAN KOVMALI. TEBRİKLER SİNAN IM.
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Samuray açıldı
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metinn bonservisini alalim bu adamin 4 ise 4 milyon euro derim adam oynuyor dahada iyi olabilir cokda basariliii
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
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Yorum
BEŞİKTAŞ BAK DİĞER MAÇLARDAN BAHSETMİYORUM FUTBOLDAN ANLIYORSAN SADECE FB İLE 2 LİG 1 KUPA MAÇINDA VERİLMEYEN 3 PENALTIMIZ VAR SAYMAYI BİLİYORSAN...
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