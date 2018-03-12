Alex’e 3 gol kaldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’e 3 gol kaldı

    Alex’e 3 gol kaldı
    Maçın 20. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Bafetimbi , 'yı da boş geçmedi. Fransız yıldız, 69. dakikada beraberlik golünü ağlara yolladı. Sağ kanattan gelişen atakta 'ün ortasında topu kafayla ağlara gönderen Gomis takımına beraberliği sağlayan isim oldu. Bu sezonki 25. golünü kaydetti ve ligin en çok gol atan yabancı ismi 'e yetişmesine 3 gol kaldı. 25 gole ulaşan ve krallığa koşan Gomis, aynı zamanda takımının attığı son 10 golün 7'sine de imza atmayı başardı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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