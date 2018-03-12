Ah şu duran toplar! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Ah şu duran toplar!

    Ah şu duran toplar!

    ’ın hastalığı hortladı

    , sahasında 'u ağırlarken, maça şok bir gol yiyerek ile başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2. dakikada duran topta golü kalesinde gördü. 'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yerden seken topu Moke altı pas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı. Duran toplara ve kafa gollerine çözüm üretemeyen Galatasaray, 'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar arasında açık farkla en çok kafa golü yiyen takım durumunda. Cimbom, son 2 sezondaki 27. kafa golünü yerken 11, 9 ve sadece 2 kafa golü yedi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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