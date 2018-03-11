Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    anlatmakta zorlandı

    Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı

    'da Konyaspor maçında galibiyetin mimarlarından olan , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    'in 25. haftasında ile karşılaştı. Galatasaray, Atiker Konyaspor'u sonradan oyuna giren 'ün 1 gol 1 asistlik performansıyla 2-1 yendi.

    Sina Gümüş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu:

    Çok mutluyum. Geldiğimden beri goller attım ama belki de en anlamlısı buydu. Bütün stat yıkıldı. Bütün bench üstüme koştu. O anı anlatamıyorum tüylerim diken diken oluyor. Anlatamayacağım sanırım. Fatih Hoca özgüvenimi yerine getirdi. Bana hep inandı. Girmeden önce bana birkaç laf söyledi. 'Sana inanıyorum, oyunu değiştirebileceğine güveniyorum' dedi. Nagatomo geldiğinden beri iyi anlaşıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve bol bol bu sevinci yaşarız.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:59
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