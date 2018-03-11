Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Galatasaray'da Konyaspor maçında galibiyetin mimarlarından olan Sinan Gümüş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sina Gümüş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu:
Çok mutluyum. Geldiğimden beri goller attım ama belki de en anlamlısı buydu. Bütün stat yıkıldı. Bütün bench üstüme koştu. O anı anlatamıyorum tüylerim diken diken oluyor. Anlatamayacağım sanırım. Fatih Hoca özgüvenimi yerine getirdi. Bana hep inandı. Girmeden önce bana birkaç laf söyledi. 'Sana inanıyorum, oyunu değiştirebileceğine güveniyorum' dedi. Nagatomo geldiğinden beri iyi anlaşıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve bol bol bu sevinci yaşarız.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:59
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI SADECEKÜFÜR ETMIS HAKEM RESMEN GALATASARAYIN 2 HAFTASINI YOK ETMEYE CIKMIS SABIRLI FUTBOLCULARIMIZ VARMIS!
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
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Yorum
kim atarsa atsın kurtarabilirdi skor 0-1 iken gomisin atması yanlış skor 3-0 iken atsın ama skor aleyhimize iken selçuk atmalıydı ancak serkan o kadar ballıydiki bu akşam
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Sinan Gümüş 3 puan altın!
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI OYNARSAN SANSSIZLIGIDA RAKIBIN YAVASLATMA TAKTIGINE YARDIMCI OLAN HAKEMLERIDE YENERSIN!
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