Farkı açma günü
Son iki lig maçında Bursa ve Karabük filelerini 12 kez havalandıran G.Saray evinde Konyaspor’u konuk ediyor
EREN VE DENAYER YOK
SON iki lig maçında Bursaspor (5-0) ve Karabük (7-0) filelerini toplam 12 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu akşamki maçı da kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem üst üste üçüncü galibiyetini almak hem de şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. İki takım bu sezon ligde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 3 kez mücadele etti. Bu maçlarda G.Saray, 2 kez galip gelirken, 1 maçta da rakibiyle yenişemedi. Bu arada G.Saray'da sakatlıkları bulunan Eren ve Jason Denayer forma giyemeyecek.
Savaş ÇORLU
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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