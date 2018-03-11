Farkı açma günü – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Farkı açma günü

    Farkı açma günü

    Son iki lig maçında Bursa ve Karabük filelerini 12 kez havalandıran G.Saray evinde Konyaspor’u konuk ediyor

    LİDER Galatasaray bu akşam Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. , Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

    EREN VE DENAYER YOK
    SON iki lig maçında Bursaspor (5-0) ve Karabük (7-0) filelerini toplam 12 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu akşamki maçı da kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem üst üste üçüncü galibiyetini almak hem de şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. İki takım bu sezon ligde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 3 kez mücadele etti. Bu maçlarda G.Saray, 2 kez galip gelirken, 1 maçta da rakibiyle yenişemedi. Bu arada G.Saray'da sakatlıkları bulunan Eren ve Jason Denayer forma giyemeyecek.

    Savaş ÇORLU
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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