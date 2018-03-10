Terim 2 mevkide karar vermedi
FATİH Terim, Konya'ya karşı sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hoca sadece sağ bekte Linnes ile sarı kart sınırındaki Mariano arasında kararını henüz vermedi. Karabük maçıyla sahalara dönen Fernando'nun 11'de mi çıkacağı yoksa 2. yarıda mı şans bulacağı da belirsiz. Fernando yedek soyunursa ön liberoda Selçuk&Donk ikilisi devam edecek. Muslera, Nagatomo, Maicon, Serdar, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'in ise yerleri garanti
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
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