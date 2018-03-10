Maicon krizi çözüldü
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, UEFA görüşmesinden önce çok kritik bir hamle yaptı. Maicon'un bonservisi için Sao Paulo'ya yapılmayan ödeme sıkıntı oluşturacaktı. Brezilya kulübünün "Sizi FIFA'ya şikayet ederiz" sözleri üzerine 1 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirildi. UEFA kısa süre önce "Bizimle görüşmeye borçsuz gelin" demişti. Cimbom dünkü toplantıya bu borçla gitse ciddi biçimde sıkıntı yaşayacaktı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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