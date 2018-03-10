Maicon krizi çözüldü – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Maicon krizi çözüldü

    Maicon krizi çözüldü
    Başkanı ve beraberindekiler, görüşmesinden önce çok kritik bir hamle yaptı. Maicon'un bonservisi için Sao Paulo'ya yapılmayan ödeme sıkıntı oluşturacaktı. Brezilya kulübünün "Sizi FIFA'ya şikayet ederiz" sözleri üzerine 1 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirildi. UEFA kısa süre önce "Bizimle görüşmeye borçsuz gelin" demişti. Cimbom dünkü toplantıya bu borçla gitse ciddi biçimde sıkıntı yaşayacaktı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maicon krizi çözüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN