İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında... – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    İlk 11'e ayarı! maçında...

    İlk 11'e <a href="/index/derbi?id=52a87c09-bee2-4028-8232-039eae298784" class="" rel="tag">derbi</a> ayarı! <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a> maçında...

    Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'i 3 isim düşündürüyor...

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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