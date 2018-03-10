11 puan kaybetmişti
SARI-kırmızılılar, Konyaspor maçının ardından zorlu bir periyoda girecek. Muslera'nın 'Ayaklarımız yere basmalı' diyerek uyardığı 6 haftalık süreçte F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş derbilerinin yanı sıra Başakşehir, G.Birliği ve Alanyaspor karşılaşmaları var. İlk yarıda aynı dönemde 11 puan kaybeden Cimbom'da Terim bu kez işi sıkı tutuyor. Aslan'ın zorlu süreçte en önemli kozu taraftarı olacak. Zira Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir maçları Türk Telekom'da oynanacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:14
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