11 puan kaybetmişti – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    11 puan kaybetmişti

    11 puan kaybetmişti
    SARI-kırmızılılar, maçının ardından zorlu bir periyoda girecek. Muslera'nın 'Ayaklarımız yere basmalı' diyerek uyardığı 6 haftalık süreçte F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş derbilerinin yanı sıra , G.Birliği ve karşılaşmaları var. İlk yarıda aynı dönemde 11 puan kaybeden Cimbom'da Terim bu kez işi sıkı tutuyor. Aslan'ın zorlu süreçte en önemli kozu taraftarı olacak. Zira , ve Başakşehir maçları 'da oynanacak.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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