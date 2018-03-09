Çok özel buluşma – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Çok özel buluşma

    Çok özel buluşma
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den anlamlı jest... Tecrübeli çalıştırıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile 'ndeki kadın çalışanlar ve futbolcu eşleri ile birlikte idari, teknik ekip ve tesis çalışanlarının eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Oldukça keyifli bir ortamda geçen buluşmada Fatih Terim, bir konuşma yaptı. Kadınlar Günü'nü kutladı ve sık sık buluşma sözü verdi.

    Kadınlara giriş bedava
    Avrupa'da yarı finale yükselen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yarın Eskişehir Basketbol ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.15'te başlayacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın ve 0-12 yaş arası sarı- kırmızılılar maça ücretsiz olarak giriş yapabilecek.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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