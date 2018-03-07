Selçuk reklam yıldızı oldu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Selçuk reklam yıldızı oldu

    Selçuk reklam yıldızı oldu
    Son dönemde yeniden eski performansına dönmeye başlayan kaptan , Turkcell için kameraların karşısına geçti. Görsel dünyasını baştan sona yenileyen Turkcell'in son kampanyası için çekilen reklam filmde rol alan tecrübeli futbolcu, yaşanan ana bağlanmanın önemini vurguladı ve ertelenmemesi gerektiği mesajını verdi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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