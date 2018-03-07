Rodrıgues’in menajeri, takım ismi verdi! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Rodrıgues’in menajeri, takım ismi verdi!

    Rodrıgues’in menajeri, takım ismi verdi!

    Tam da Fatih Terim'in Milano'ya çıkarma yaptığı gün Garry Rodrigues'in menajeri Sunir Patel'den, Voetbal International'a ilginç bir açıklama geldi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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