Potada kriz büyüyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Potada kriz büyüyor

    Potada kriz büyüyor

    G.Saray Odebank'ta ipler kopmak üzere...

    Sarı-kırmızılı ekipte, sezon başından sorun olan maaşlar, dün itibariyle büyük bir krize dönüştü. Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sabah idmana çıkmayan Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix serbest kalma haklarını kullanmaya karar verdi. Oyuncularından kazanacakları payları alamayan menajerler de oyuncularının Galatasaray'dan ayrılmasını istiyor. Bu durum da olay açısından iyice içinden çıkılmaz bir hal alacak. Zira sarı-kırmızılı ekibin, transfer yasağı bulunuyor.

    İDMANI İPTAL ETTİ
    Mali anlamda zor günlerden geçen Galatasaray'da, basketbolcuların alacaklarının ödenmediği için idmana çıkmaması üzerine antrenör , sabah antrenmanını etmek zorunda kaldı.

    YÖNETİM SIKIŞTI
    UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesinde basketbolcular kazan kaldırması yönetimi sıkıntıya sokarken ödeme yapılması için yoğun bir çaba harcandığı öğrenildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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