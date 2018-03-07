Potada kriz büyüyor
G.Saray Odebank'ta ipler kopmak üzere...
İDMANI İPTAL ETTİ
Mali anlamda zor günlerden geçen Galatasaray'da, basketbolcuların alacaklarının ödenmediği için idmana çıkmaması üzerine antrenör Oktay Mahmuti, sabah antrenmanını iptal etmek zorunda kaldı.
YÖNETİM SIKIŞTI
UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesinde basketbolcular kazan kaldırması yönetimi sıkıntıya sokarken ödeme yapılması için yoğun bir çaba harcandığı öğrenildi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:41
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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