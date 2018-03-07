Galatasaray'dan İsviçre çıkarması – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan İsviçre çıkarması

    Galatasaray'dan İsviçre çıkarması

    Başkanı ve yöneticiler, UEFA yetkilileriyle görüşmek üzere yarın İsviçre'ye gidecek.

    Galatasaray'da UEFA yetkilileriyle mali konuların ele alınacağı görüşme öncesi yöneticiler, yarın İsviçre'ye gidecek.

    UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre'ye gidecek sarı-kırmızılı kulüp heyetinde, başkan ile bazı yöneticiler yer alacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun ele alınacağı ve 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yöneticiler, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:46
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