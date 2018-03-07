Galatasaray'dan İsviçre çıkarması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, UEFA yetkilileriyle görüşmek üzere yarın İsviçre'ye gidecek.
Galatasaray'da UEFA yetkilileriyle mali konuların ele alınacağı görüşme öncesi yöneticiler, yarın İsviçre'ye gidecek.
UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre'ye gidecek sarı-kırmızılı kulüp heyetinde, başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler yer alacak.
Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun ele alınacağı ve 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yöneticiler, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:46
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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