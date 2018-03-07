Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Galatasaray'dan Almanya'nın yolunu tutan Bruma, Alman basınına yaptığı açıklamada devre arasında eski takımından teklif aldığını açıkladı.
Sezon başında Galatasaray'dan Leibzig'e transfer olan Bruma, BILD'e yaptığı açıklamada "Devre arasında G.Saray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Burada kalmak istedim" dedi.
Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini belirten Portekizli yıldız "Milli Takım ve Dünya Kupası, her futbolcu için rüyadır. Ancak bunun için şu an düzenli olarak takımımda iyi oynamaya odaklanmalıyız. Burada çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın hava şartları hakkında da konuşan Bruma, "İstanbul'dan kar ve soğuğu zaten biliyorum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı soğuk var. Antrenman sırasında bazen 3 kat giyiniyorum" şeklinde konuştu.
Bruma, Leipzig formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
-
Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
-
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
-
Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
Bruma'dan G.Saray itirafı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.