50 milyon Galatasaraylıyı üzmeyin – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    50 milyon Galatasaraylıyı üzmeyin

    50 milyon Galatasaraylıyı üzmeyin

    Borçları rayına oturmaya çalışan Başkan Cengiz de, “Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Taraftarımızı bu keyiften mahrum bırakmayın” diyecek

    Galatasaray hayati bir haftaya girdi. Cuma günü İsviçre'de Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları UE FA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) karşısında ter dökecek. Futbolcuların alacaklarının büyük bölümünü ödeyen ve diğer borçlar için de bir yol haritası belirleyen 'ın A takımı, Avrupa'dan bir yıl daha men cezası almamak için uzun ve etkileyici bir sunum yapacak.

    150 BİN KİŞİ GELECEK
    Galatasaray'ın bu sezon hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve kasayı rahatlatmak olduğunu anlatacak olan Başkan Cengiz, "Ligde lideriz. Eğer bizi bu dev organizasyondan mahrum bırakmazsanız. Sahamızda oynayacağımız en az 3 maçta 150 bin kişiyi futbolla kucaklaştıracağız" diyecek. Galatasaray'ın dünya genelinde 50 milyon taraftarı olduğunu ifade edecek olan Galatasaray Başkanı, "UEFA'nın bu kadar büyük bir topluluğu üzmeyeceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullanacak.

    İFTİRA
    Sermaye artırımı ile ilgili gelen eleştirilere Galatasaray Kulübü sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bu olumlu gelişmeler aşığında olağanüstü yürüyüşümüze karşı, tüm malum cephelerden yalan, iftira, düzmece haber, yorumlar ile fitne mahfilleri her zaman olduğu gibi yine derhal ortaya çıkmıştır" denilirken bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

    SICAK PARA YOLDA
    Galatasaray'ın UEFA karşısındaki en büyük güvencelerinden birisi de sermaye artırımı... Sarı-kırmızılı kulüp, Sportif, Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sermayesini 108 milyon TL'den, 540 milyon TL'ye çıkarılmasına onay almayı başardı. SPK'nın bu kararı kulüpte büyük memnuniyet yaratırken sıcak para Galatasaray'ın elini güçlendirecek.

    YÖNETİM ÖNEMLİ BİR CEPHEYİ KATTI
    G.saray'ın UEFA'ya Cuma günü yapacağı çıkarma öncesinde alacaklılar kapıya dayandı. Nedeni ise sarıkırmızılıların FFP'nin karşısına 'herhangi bir ödenmemiş borç ve alacaktan dolayı FIFA'ya açılmış bir dava olmaması' zorunluluğunun bulunması. G.Saray'ın hali hazırda FIFA'da Umut Bulut için Toulouse, Hajrovic için Grasshoppers, Dzemaili için Napoli, Carole için Troyes ve Rodrigues için de PAOK'a yapılmayan ödemelerle ilgili davaları var. Ayrıc a Cris, Culio, Burdisso, Hajrovic, Ontivero ve Pandev gibi eski oyunculara yapılmayan irili-ufaklı birçok ödeme bulunuyordu. Sarı-kırmızılı yönetimin, bunların sorun teşkil etmemesi acil olan 3.5 milyon euro'luk kısmını oyuncular ve kulüplerine aktardığı ifade edildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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