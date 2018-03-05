Yasin-Garry-Donk Almanya’da – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Yasin-Garry-Donk Almanya’da

    Yasin-Garry-Donk Almanya’da
    SARI-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Karabük'te 7 gollü tarihi bir galibiyet alan futbolcularına ödül olarak 2 gün izin verdi. Herkes bir yere dağılırken, , Ryan Donk ve Gary Rodrigues, hep birlikte Almanya'nın yolunu tuttu. Üç futbolcunun dün Yasin'in kardeşinin Dortmund'taki cafe açılışına katıldığı öğrenild
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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