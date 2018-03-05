Galatasaray'da flaş ayrılık! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da flaş ayrılık!

    Galatasaray'da flaş ayrılık!

    Futbol Direktörü Cenk Ergün ile yollar ayrıldı. Cenk Ergün'ün ofisi, Fatih Terim göreve geldikten sonra stada taşınmıştı...

    Kulübü, futbol direktörü Cenk Ergün ile yollarını ayırdı.

    Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüpte futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün'e, kendisiyle devam edilmeyeceği yönündeki bildirim bugün yapıldı.

    Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen ancak teknik direktör Fatih Terim'le anlaşılmasının ardından ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na taşınan Ergün'ün, bugün itibarıyla kulüple ilişiği kesildi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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