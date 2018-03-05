Galatasaray'da flaş ayrılık!
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile yollar ayrıldı. Cenk Ergün'ün ofisi, Fatih Terim göreve geldikten sonra stada taşınmıştı...
Galatasaray Kulübü, futbol direktörü Cenk Ergün ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüpte futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün'e, kendisiyle devam edilmeyeceği yönündeki bildirim bugün yapıldı.
Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen ancak teknik direktör Fatih Terim'le anlaşılmasının ardından ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na taşınan Ergün'ün, bugün itibarıyla kulüple ilişiği kesildi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:58
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
Galatasaray'da flaş ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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