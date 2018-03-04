Mariano döndü – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Mariano döndü

    Mariano döndü

    İlk 11’de forma giydİ, 2 asist yaptı

    Teknik Direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor müsabakasının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti. Bursaspor karşısında forma giyen Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi. Brezilyalı futbolcu bu fırsatı kaçırmadı ve başarılı futbolu ile formasını özlediğini gösterdi. Mariano 7-0 biten karşılaşmada skora da etki etmeyi ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı yıldız, Galatasaray'ın 6. golünü atan Rodrigues ve 7. golün sahibi Sinan'a asist yapan isimdi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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