Terim patladı: 'Artık yeter'
Lider Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, dış sahada yaşanan kayıpların Karabük'le son bulmasını istedi.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:12
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Her gün yeni bir borç! Öde öde bitmiyor...
Toplam 5
Yorum
mustafa cengize neden başkan oldun-ya burak kardeşim-burada para varsa bir iş yapsana-yoksa istefaya güle-güle.
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Volkan’ın liderliği gözden kaçtı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li kac yildir yenemediginiz FByi bir mac yendiniz simardiniz sonrasinda yine yeniliyordunuz yaptiginiz gerilimle maci kurtardiniz kollandiniz
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'Beni hakem değil tribünler attı'
Toplam 16
Yorum
komik temiz on dakika oynatmadın kardeşim bunlar nereli benim ülkemin güzel insanlarıyla alakaları yok bunların
Terim patladı: 'Artık yeter' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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