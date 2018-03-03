Sinan Gümüş'ten bir ilk – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'ten bir ilk

    <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a>'ten bir ilk

    ’ın kupa golcüsü , Kardemir Karabükspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

    'ı ligden daha çok Türkiye Kupası'nda taşıyan , Kardemir Karabükspor maçında bu sezon ilki yaşadı. Karşılaşmaya yedek başlayan Sinan, 61. dakikada Mariano'nun yerine girdi. Başarılı futbolcu, 64. dakikada da rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

    , Türkiye Kupası'nda ise rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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