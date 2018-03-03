Sinan Gümüş'ten bir ilk
Galatasaray’ın kupa golcüsü Sinan Gümüş, Kardemir Karabükspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sinan Gümüş, Türkiye Kupası'nda ise rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:20
-
Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
-
Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
-
Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Sinan Gümüş'ten bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.