Kewell’ın favori hocası Rijkaard – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Kewell’ın favori hocası Rijkaard

    Kewell’ın favori hocası Rijkaard
    ESKİ Aslan Harry Kewell, favori teknik direktörünün Frank Rijkaard olduğunu söyledi. Avustralyalı yıldız, Ada basınına yaptığı açıklamada, "Graham, Houllier, Benitez ve Hiddink'ten çok şey öğrendim. Ama favori teknik direktörüm 'daki Rijkaard'dı. O futbola bakış açımı farklı bir seviyeye çıkardı. Oynarken keyif aldım" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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