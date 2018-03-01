Onlara durmak yasak – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Onlara durmak yasak

    Onlara durmak yasak
    Kupada Akhisar galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, ligdeki Karabükspor sınavı için hız kesmeden hazırlıklara başladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün basına kapalı idman yapan sarı-kırmızılılar, salonda çalıştı. Akhisar karşısında 11'de oynayan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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