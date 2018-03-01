Onlara durmak yasak

Kupada Akhisar galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, ligdeki Karabükspor sınavı için hız kesmeden hazırlıklara başladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün basına kapalı idman yapan sarı-kırmızılılar, salonda çalıştı. Akhisar karşısında 11'de oynayan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.