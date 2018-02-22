18’i geçmeyecek

Fatih Terim, sezon başında Karabükspor'dan transfer edilen Latovlevici ile devam etmeyecek... Sözleşmesinde "18 maçta oynaması halinde kontratı otomatik olarak uzar" maddesi bulunan Rumen futbolcu, şu ana kadar 13 maça çıktı. Terim, taraftarların büyük tepkisini çeken Lato'yu gelecek sezon kadroda düşünmezken çok ihtiyaç olmaması halinde maçlarda kullanmayacak.