18’i geçmeyecek
Latovlevici’nin opsiyon maddesi işlerlik kazanmayacak
Fatih Terim, sezon başında Karabükspor'dan transfer edilen Latovlevici ile devam etmeyecek... Sözleşmesinde "18 maçta oynaması halinde kontratı otomatik olarak uzar" maddesi bulunan Rumen futbolcu, şu ana kadar 13 maça çıktı. Terim, taraftarların büyük tepkisini çeken Lato'yu gelecek sezon kadroda düşünmezken çok ihtiyaç olmaması halinde maçlarda kullanmayacak.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:36
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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