CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Özbek’le düşman değiliz

    Özbek’le düşman değiliz
    Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'in kulüpten alacaklarıyla ilgiliyse, "Bizim kimseye özel bir kastımız, düşmanlığımız yok. O da kendi perspektifi içinde 'a hizmet etmiş, maddi yardımda bulunmuş bir kardeşimizdir. Bu maddi yardımdan temdidi kaldıralım. Olay bu. Onu kaldırdığımızda reel rakamlarda anlaşacağımıza inanıyorum" dedi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek’le düşman değiliz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN