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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Muslera maziyi aratıyor

    Muslera maziyi aratıyor

    Uruguaylı file bekçisi, son 4 sezonun en kötü kurtarış yüzdesine imza attı

    Galatasaray, Kasımpaşa'ya yenilip liderliği kaybederken taraftarların sevgilisi Fernando Muslera bir kez daha eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon oynadığı 21 maçın sadece 6'sında kalesini kapatabilen Uruguaylı, son 4 yılda kurtarış yüzdesi bakımından en kötü sezonuna imza attı. 2014-2015 sezonunda maç başına 3.3 kurtarış yüzdesine sahip olan Nando, 2015-16'da ise bu rakamı 3.6'ya yükseltti. Geçen sezon 2.8 ortalama yakalayan deneyimli kalecinin düşüşü devam etti ve bu sezon 2.2'de kaldı. Teknik heyet, Muslera'daki düşüşe çare ararken Taffarel'in başarılı file bekçisi ile son dönemde özel olarak ilgilendiği belirtiliyor.

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    Muslera'nın eşi bir taraftarının gönderdiği "Evine dön" mesajına "Neden olmasın... Belki yakında" yanıtı vermişti. Bu sözler, Sao Paulo'nun gündeminde olan Muslera'nın sezon sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğünü ortaya koydu.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:53
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