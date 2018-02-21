Muslera maziyi aratıyor
Uruguaylı file bekçisi, son 4 sezonun en kötü kurtarış yüzdesine imza attı
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Muslera'nın eşi bir Galatasaray taraftarının gönderdiği "Evine dön" mesajına "Neden olmasın... Belki yakında" yanıtı vermişti. Bu sözler, Sao Paulo'nun gündeminde olan Muslera'nın sezon sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğünü ortaya koydu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:53
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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