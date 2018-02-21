"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, GSSTORE’lar ile koordinasyonun sağlanması ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki GSSTORE’ların temsilcileriyle bir araya geldi.
Mustafa Cengiz: "Bir yerde sorun yoksa orada yokluk vardır"
GSSTORE'ların Galatasaray'ın kalesi olduğuna vurgu yapan Mustafa Cengiz, "Ben şahsen GSSTORE'larda bir tepki, bir refleksle birlikte bir kıyam, bir ayağa kalkış, resurrection görüyorum. Bunu biz duygulanarak yaşadık. Yönetim kurulu arkadaşlarım 44 artı 40 kişi tek tek profesyonellerle beraber gecelediler. Dünyada olabilecek en büyük sosyal aktivite bazında pazarlama olayını oluşturdular. Yellow Friday Bir Kayseri maçı sonrası bir sözcükle bir kıvılcım, taraftarımızın hashtag yapması dünya topictrend'ine 24 saat 3. sıradan girip trend oluyor. 2.5-3 günde 5 milyon 350 bin TL sıcak satış yapıldı. Bu müthiş bir şey. Bizim toplam günlük satışımızı 10 katına bedel. Bunu yapan sizlersiniz. Mücadelesini veren sizlersiniz. Biz sadece buna neden olduk.
"G.Saray Ciddi mali sorunlar ile baş başa"
UEFA finansal fair-play kurallarının önemine dikkat çeken Cengiz, "Galatasaray ciddi mali sorunlar ile baş başa. Sadece Galatasaray değil, üç büyük kulüp de öyle. Bu mali şartlarda önümüzde Finansal Fair Play var. Bizim en büyük argümanlarımızdan biri siz kalelerimiz olacaksınız. Satışlarımızı lütfen maksimum tutun. Merkez tekleyebilir ama ısrarcı olun vazgeçmeyin. Israrla mücadele edin. Biz henüz istediğimiz dijital satış noktalarına geçemedik. Sizler yoluyla bunları da realize etmek istiyoruz. Satışlar tabii ki pik yaptı. Bunun her zaman böyle olması mümkün değil. İnsanları da bir alım, bir dayanma gücü var. Ama bunu en azından lineer çizgiye getirip devam ettirmemizde hayati önem var. GSStore'ları biz Avrupa'ya da anlatacağız. Loca ve kombine satışlarımız da pik yaptı. Yaptığınız işi hiç küçük görmeyin. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Hepinize özellikle Yellow Friday sırasında yapmış olduğunuz katkılar, görev paylaşımı ve fedakarca çalışmadan ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:58
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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