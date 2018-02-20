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    20 Şubat 2018, Salı
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    Özkahya infiali

    Özkahya infiali

    G.Saray, liderliğe malolan ‘tartışmalı penaltı’ ile son maçlarında verilen+verilmeyen haksız penaltıları merceğe ÖZKAHYA iNFiALi aldı. Bir taraftar ise ’yı ’ya şikayet etti

    'ya 2-1 yenilerek liderlik koltuğunu yeniden 'e kaptıran 'da karşılaşmanın hakemi 'ya tepkiler sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim maçtan sonra suskunluğunu korusa da artan hakem hatalarını incelemeye aldı. Özellikle son dönemde oynanan karşılaşmalarda verilen ve verilmeyen 'haksız' penaltı kararlarının tek tek tespit edildiği ve gerekirse bu konuda açıklama yapılabileceği belirtiliyor. SERDAR Aziz'in Mensah'ın önünden topu aldığı pozisyona penaltı çalan Halis Özkahya ise sabırları taşırdı. Yönettiği G.Saray maçlarında sürekli yanlış kararlar veren deneyimli hakemi, avukat olan bir taraftar dün 'ya şikayet etti. Özkahya'nın, 'Kasımpaşa maçının sonucuna etki ettiği' gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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