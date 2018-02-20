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    20 Şubat 2018, Salı
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    'a Gomis'ten iyi haber

    Galatasaray'a Gomis'ten iyi haber

    , 'in 23. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra da pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Son bölümde ise her iki kanattan orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Ayrıca Cedric Carrasso da bugün sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Bafetimbi Gomis'in de yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi.

    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerinde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:16
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