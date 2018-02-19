Galatasaray'ın penaltı isyanı
Özkahya, Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararı ile sarı-kırmızıları bir kez daha kızdırdı
Hakem Halis Özkahya'nın ilk yarının uzatma dakikalarında çaldığı penaltı Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlarının tepkisini çekti. 45+1'de ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Mensah arasında yaşanan mücadele esnasında Mensah yerde kaldı ve hakem penaltı kararını gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre itirazda bulundu. Serdar Aziz topa hamle yaptığını söylese de Özkahya itirazda bulunan Galatasaraylı futbolcuların uzaklaşmasını istedi ve Diagne penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı.
İLGİNÇ RASTLANTI
Galatasaray, Halis Özkahya yönetiminde deplasmanda çıktığı son 8 maçta 1 galibiyet alırken Kasımpaşa ise Özkahya yönetiminde çıktığı son 10 maçta da mağlup olmadı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:27
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Galatasaray'ın penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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