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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'ın penaltı isyanı

    Galatasaray'ın penaltı isyanı

    Özkahya, lehine verdiği penaltı kararı ile sarı-kırmızıları bir kez daha kızdırdı

    Hakem 'nın ilk yarının uzatma dakikalarında çaldığı penaltı Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlarının tepkisini çekti. 45+1'de ceza sahası içinde ile Mensah arasında yaşanan mücadele esnasında Mensah yerde kaldı ve hakem penaltı kararını gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre itirazda bulundu. Serdar Aziz topa hamle yaptığını söylese de Özkahya itirazda bulunan Galatasaraylı futbolcuların uzaklaşmasını istedi ve Diagne penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı.



    İLGİNÇ RASTLANTI
    , Halis Özkahya yönetiminde deplasmanda çıktığı son 8 maçta 1 galibiyet alırken ise Özkahya yönetiminde çıktığı son 10 maçta da mağlup olmadı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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