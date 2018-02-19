Galatasaray'ın penaltı isyanı

Hakem Halis Özkahya'nın ilk yarının uzatma dakikalarında çaldığı penaltı Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlarının tepkisini çekti. 45+1'de ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Mensah arasında yaşanan mücadele esnasında Mensah yerde kaldı ve hakem penaltı kararını gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre itirazda bulundu. Serdar Aziz topa hamle yaptığını söylese de Özkahya itirazda bulunan Galatasaraylı futbolcuların uzaklaşmasını istedi ve Diagne penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı.





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Galatasaray, Halis Özkahya yönetiminde deplasmanda çıktığı son 8 maçta 1 galibiyet alırken Kasımpaşa ise Özkahya yönetiminde çıktığı son 10 maçta da mağlup olmadı.