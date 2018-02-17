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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'ya Terim dokunuşu

    <a href="/index/florya?id=8b952842-2946-4e0d-9027-69a1bcf81e42" class="" rel="tag">Florya</a>'ya Terim dokunuşu

    Eski öğrencilerini ’da altyapıların başına getiren Terim, bu isimleri A Takım ile de buluşturacak

    'daki yapılanmayı A'dan Z'ye değiştiren 'in eski öğrencilerinden U-19 Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu. Necati Ateş U-14, U-15 ve U-16 takımları ile ilgilenecek. Ekibe son katılan isim Eboue oldu. Elmander de ay sonuna kadar 'ya gelecek. Eboue, Afrika ülkeleri; Elmander ise Kuzey Avrupa ülkeleri oyuncu izleme görevlerini yapacak. Bu eski oyuncular ayrıca pozisyona göre hocalık yapacaklar ve haftanın bir günü A Takım'da kendi mevkilerinde görev alan isimlere deneyimlerini aktaracaklar. (Sabah)
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:47
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