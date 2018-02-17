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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Paşa gibi plan

    Paşa gibi plan

    Cezalı ’nın görevini Feghouli üstlenecek Rakibin uyguladığı ofsayt taktiği Rodrigues’le aşılacak Gomis hem gol arayacak hem arkadaşlarına duvar olacak

    Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Hafta başında yeniden ele geçirdiği liderliği korumak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim 'galibiyet' planını hazırladı. Tecrübeli hocanın, rakibin bu sezon sıklıkla uyguladığı ofsayt taktiğini formda oyuncusu Rodrigues'in kanat akınları ile aşmayı planladığı öğrenildi. Bafitimbi Gomis de gol yollarında hem skor üretmeye çalışacak hem de arkadaşlarına duvar olup, pozisyon hazırlayacak.

    YOUNES'İN YERİNE 4 ADAY
    Kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Younes Belhanda'nın görevini ise Sofiane Feghouli üstlenecek. Cezayirli yıldız, orta sahada oyunu kurmada daha etkin olacak, hücuma da destek verecek. Terim'in 'nın yokluğunda ise ilk 11'de Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Eren'den birisine şans tanıması bekleniyor.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Sarı-kırmızılılar dünkü idmanda salonda 20 dakikalık açma germe ve kuvvet çalışmasının ardından sahada pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman yenileme koşusu sonrasında gerçekleştirilen soğuma hareketleri ile tamamlandı. Cimbom bu akşam son provasını yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

    Gomis döndü
    İzni fırsat bilerek Fransa'ya giden Bafetimbi Gomis, İstanbul'a dönerek tekrar takıma katıldı. Krallık yarışında 17 golle Burak Yılmaz ile birlikte zirveyi paylaşan tecrübeli oyuncu antrenmanda hırslı bir görüntü çizerken, salon çalışmasında güçlü fiziği ile dikkat çekti.

    Trezeguet'e dikkat (Mini yorum: Savaş Çorlu)
    Antalyaspor galibiyeti ile liderliğe yükselen G.Saray zirveye demir atmak istiyorsa Kasımpaşa maçında Trezeguet'ye mutlaka kilit vurmalı. Belhanda'nın cezalı olduğu maçta yerine kimin oynayacağı sorusu kadar Trezeguet'yi kim ya da kimlerin tutacağı önemli. Galatasaray bu maçtan 3 puan ile ayrılmak istiyorsa, özellikle kontratak futbolunda etkili olan ev sahibi ekibin silahı Trezeguet'yi adam savunması değil alan savunması ile durdurmalı. Bunun için de Nagamoto, başta olmak üzere Donk ve hatta Gomis'e kadar herkese iş düşecek
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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