Paşa gibi plan
Cezalı Belhanda’nın görevini Feghouli üstlenecek Rakibin uyguladığı ofsayt taktiği Rodrigues’le aşılacak Gomis hem gol arayacak hem arkadaşlarına duvar olacak
YOUNES'İN YERİNE 4 ADAY
Kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Younes Belhanda'nın görevini ise Sofiane Feghouli üstlenecek. Cezayirli yıldız, orta sahada oyunu kurmada daha etkin olacak, hücuma da destek verecek. Terim'in Belhanda'nın yokluğunda ise ilk 11'de Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Eren'den birisine şans tanıması bekleniyor.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Sarı-kırmızılılar dünkü idmanda salonda 20 dakikalık açma germe ve kuvvet çalışmasının ardından sahada pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman yenileme koşusu sonrasında gerçekleştirilen soğuma hareketleri ile tamamlandı. Cimbom bu akşam son provasını yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
Gomis döndü
İzni fırsat bilerek Fransa'ya giden Bafetimbi Gomis, İstanbul'a dönerek tekrar takıma katıldı. Krallık yarışında 17 golle Burak Yılmaz ile birlikte zirveyi paylaşan tecrübeli oyuncu antrenmanda hırslı bir görüntü çizerken, salon çalışmasında güçlü fiziği ile dikkat çekti.
Trezeguet'e dikkat (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Antalyaspor galibiyeti ile liderliğe yükselen G.Saray zirveye demir atmak istiyorsa Kasımpaşa maçında Trezeguet'ye mutlaka kilit vurmalı. Belhanda'nın cezalı olduğu maçta yerine kimin oynayacağı sorusu kadar Trezeguet'yi kim ya da kimlerin tutacağı önemli. Galatasaray bu maçtan 3 puan ile ayrılmak istiyorsa, özellikle kontratak futbolunda etkili olan ev sahibi ekibin silahı Trezeguet'yi adam savunması değil alan savunması ile durdurmalı. Bunun için de Nagamoto, başta olmak üzere Donk ve hatta Gomis'e kadar herkese iş düşecek
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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