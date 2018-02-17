Her şey para için

Federasyonu ziyaret eden başkan Cengiz, ligde hafta içi en çok maç yapan takım olduklarını söyledi Tribüne taraftar çekip ürün satmak için kalan iç saha maçlarının hafta sonuna verilmesini talep etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, TFF'yi ziyaret edip maç günlerinin değişmesi isteğini istediler. Sarı-kırmızılı idareciler, bu sezon çok fazla hakem hatası yaşanması ve şimdiye kadar ligde en çok cuma günü maç yapan takım olmanın serzenişinde bulunarak kalan iç saha mücadelelerini hafta sonu oynamak istediklerini ilettiler. 21 haftalık periyotta 5 kez cuma ya da pazartesi günü sahaya çıkan G.Saray'ın bu isteğinin temelinde ise hafta içi maçlarında gelirin düşük olması yatıyor.



GS Store satışlarını artıracak

Hafta içi daha az taraftar geldiği için yeteri kadar bilet ve GS Store'dan ürün satışı yapamayan Aslan, kalan Bursa ve Konya mücadelelerinden sonra kalan 4 maçı hafta sonu yapmak istiyor. Yönetim böylece tribüne taraftar çekip geliri artırmak amacında.