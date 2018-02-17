Her şey para için
Federasyonu ziyaret eden başkan Cengiz, ligde hafta içi en çok maç yapan takım olduklarını söyledi Tribüne taraftar çekip ürün satmak için kalan iç saha maçlarının hafta sonuna verilmesini talep etti
GS Store satışlarını artıracak
Hafta içi daha az taraftar geldiği için yeteri kadar bilet ve GS Store'dan ürün satışı yapamayan Aslan, kalan Bursa ve Konya mücadelelerinden sonra kalan 4 maçı hafta sonu yapmak istiyor. Yönetim böylece tribüne taraftar çekip geliri artırmak amacında.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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